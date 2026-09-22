Тръмп и Зеленски заговориха за края на войната

Американският президент Доналд Тръмп се срещна днес с украинския си колега Володимир Зеленски в кулоарите на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предаде Ройтерс.

След двустранната среща Тръмп заяви пред репортери, че двамата са разговаряли за намирането на решение за войната, водена от Русия в Украйна. И двамата лидери изразиха умерен оптимизъм, заявявайки, че постигането на мир в Украйна преди настъпването на зимата е напълно реално.

Тръмп е упражнил сериозен натиск върху Зеленски да се съгласи на взаимно спиране на ударите по енергийната инфраструктура. Тръмп се опасява от нестабилността на петролните пазари заради украинските атаки срещу руски дизелови рафинерии.

Зеленски обяви готовност за такова „енергийно примирие“, но единствено при условие, че Русия напълно прекрати атаките срещу украинската критична мрежа и продоволствен износ, предава ВВС.

Американският президент допълни още , че днес американски представители са имали "много добра" тричасова среща с иранска делегация, предаде БТА.

Преди това - след срещата си с британския премиер Анди Бърнам в Ню Йорк, Тръмп каза, че преговорите с Иран продължават и според него ще се стигне до споразумение.

"Мисля, че ще се стигне до споразумение“, покочи американският държавен глава. "Те искат да разговарят с нас. Те разговарят с нас, отношенията ни се развиват“, добави той. "Но не можем да им позволим – и те го разбират – не можем да им позволим да се сдобият с ядрено оръжие“, посочи Тръмп, цитиран от Ройтерс.