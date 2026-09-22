Ердоган с призив за признаване на палестинската държава

В обръщението си към Общото събрание на ООН днес турският президент Реджеп Тайип Ердоган осъди ситуацията в Газа, като заяви, че „никой със съвест не може да си затвори очите“ пред случващото се там. Той изрази съжаление, че палестинският президент Махмуд Абас не присъства на форума, и призова държавите, които не признават палестинската държава, да преразгледат позицията си, както и всички нации да засилят натиска върху Израел за прекратяване на войната.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за втора поредна година отказа да издаде визи на членовете на палестинската делегация, оглавявана от президента Абас, за участие в сесията. Като причина бе посочен отказ на палестинската автономна власт да изпълни ангажиментите си по мирни споразумения с Израел. В крайна сметка Общото събрание разреши на палестинския президент да направи обръщение чрез видеоконферентна връзка.

Ердоган определи войната в Газа като "най-нехуманния и най-срамния концентрационен лагер на нашето време“.

Турция, която е член на НАТО, е един от най-яростните критици на Израел и войната му в Газа, като твърди, че действията му се равняват на геноцид, припомня Ройтерс. Страната многократно е настоявала за предприемане на международни мерки срещу Израел. Израел отхвърля обвиненията в геноцид.

Ердоган заяви още, че Турция продължава усилията си с всички страни за прекратяване на сраженията между Саудитска Арабия и подкрепяното от Иран движение на хутите в Йемен, като отбеляза, че продължаващите военни действия не са в полза на никого. Той подчерта, че Анкара ще продължи дипломатическите си усилия за прекратяване на конфликта.

Хутите засилиха нападенията срещу Саудитска Арабия на фона на подновените сражения в Йемен, припомня Ройтерс.

Турският президент коментира още в обръщението си, че Анкара продължава контактите както с Русия, така и с Украйна, за да съдейства за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море, като подчерта, че нападенията срещу търговски плавателни съдове там са недопустими, независимо кой ги извършва.

Ердоган заяви още, че Турция се надява на прекратяване на войната между Русия и Украйна при запазване на териториалната цялост и суверенитета на Украйна.

Той също така осъди определените от него „глобални политики за джендър неутрализация“, като заяви, че те са се превърнали в кампания, насочена срещу семействата и децата. Според него на тази тенденция може да се противодейства чрез защита на традиционното семейство, състоящо се от мъж и жена.