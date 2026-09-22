Си Цзинпин пристига във Вашингтон. Исторически разговори с Тръмп

Китайският президент Си Цзинпин пристига утре във Вашингтон за разговори с американския президент Доналд Тръмп. Визитата от 23 до 25 септември е първото посещение на китайския лидер в американската столица от 11 години и се провежда на фона на засилваща се икономическа и технологична конкуренция между двете най-големи икономики в света.

Официалните разговори с Тръмп са насрочени за четвъртък. В петък китайският лидер се очаква да посети Националния архив на САЩ — място със символично значение заради намерението на Пекин да постави акцент върху договореностите между двете страни от 1982 г.



Сред водещите теми се очаква да бъдат Тайван, търговските отношения, изкуственият интелект и войната с Иран. Според информация, свързана с подготовката на срещата, Пекин вероятно ще настоява Вашингтон да ограничи оръжейните доставки за Тайван. Китай може да се позове на американско-китайското комюнике от 1982 г., в което САЩ заявяват намерение постепенно да намаляват продажбите на оръжие за острова. Пекин иска не само да бъдат спрени бъдещи сделки, но и да бъдат прекратени доставките на вече поръчано от Тайпе въоръжение.



Същевременно американското законодателство задължава Вашингтон да предоставя на Тайван средства за самоотбрана. САЩ не поддържат официални дипломатически отношения с Тайпе и следват политиката на „един Китай“, но имат тесни неофициални отношения с острова.



Администрацията на Тръмп е одобрила през декември оръжеен пакет за Тайван на стойност 11 млрд. долара — най-големия досега. Друг пакет, оценяван на около 14 млрд. долара, остава задържан. През май Тръмп заяви, че разглежда въпроса като важен инструмент в преговорите с Пекин.



Тайван е само една от потенциално конфликтните теми. Вашингтон и Пекин продължават съперничеството си за технологично лидерство, особено в областта на изкуствения интелект и полупроводниците. Въпреки частичното намаляване на търговското напрежение, двете страни запазват ограниченията срещу компании и стратегически технологии.



Очаква се да бъде обсъдено и удължаването на търговското примирие. След предишни разговори бяха поети ангажименти за увеличаване на китайските покупки на американска земеделска продукция и за намаляване на определени търговски бариери, но изпълнението им е неравномерно. Китай се е ангажирал да закупи селскостопански продукти за 30 млрд. долара, докато текущите оценки сочат внос за около 21,5 млрд. долара. Не е изпълнен и заявеният ангажимент за закупуване на 200 самолета Boeing.



Изкуственият интелект също ще бъде в дневния ред. Вашингтон и Пекин проучват създаването на механизъм за диалог, който да ограничи риска от опасни инциденти, свързани с бързото развитие на технологията.



Войната с Иран се очаква да бъде друга важна тема. Китай е дал сигнал, че може да съдейства за оказване на натиск върху Техеран като част от по-широкия диалог със САЩ.



Въпреки сериозните разногласия и двете страни заявяват, че искат да предотвратят ново рязко влошаване на отношенията. Китайското външно министерство определи визитата като събитие с „историческо, знаково значение“. Говорителят Го Цзякун заяви, че двамата лидери ще обменят задълбочени мнения по ключови двустранни въпроси и по теми, свързани със световния мир и развитие.



Това ще бъде поредната лична среща между Си и Тръмп през 2026 г. След посещението на Тръмп в Пекин през май двете държави определиха целта си като поддържане на „конструктивна стратегическа стабилност“.



