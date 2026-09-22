Обявиха причината за смъртта на музата на Кличко

Смъртта на 36-годишната актриса Хейдън Пенетиър, позната с ролите си в сериалите „Герои“ и „Нашвил“, е определена като нещастен случай, причинен от токсичните ефекти на комбинация от лекарства, сред които фентанил.

От службата на съдебния лекар в окръг Грийнвил съобщиха, че „причината за смъртта е определена като токсични ефекти на фентанил, 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол и кветиапин“. При аутопсията не са установени травми, които да са допринесли за смъртта.

Пенетиър почина на 16 август в апартаментен комплекс в Грийнвил, Южна Каролина. Тя била открита в безсъзнание след сигнал за спиране на сърдечната дейност. Полицията съобщи още тогава, че не е открила признаци на насилствена смърт.

По време на смъртта ѝ в жилището е бил Брайън Хикерсън, с когото актрисата е имала връзка с прекъсвания. Според полицейския доклад той е предоставил на органите на реда предмет, описан като „чанта с лекарства“, които по думите му Пенетиър е приемала. На мястото е бил и братът на Хикерсън, Зак.

По случая е започнало и разследване на Агенцията за борба с наркотиците (DEA). Преди да бъдат оповестени официалните токсикологични резултати, американски медии съобщаваха, че федералните власти проверяват откъде са били получени лекарствата.

В интервю за NBC News бивш специален агент на DEA обясни, че разследващите вероятно ще анализират телефона на актрисата, текстовите съобщения, разговорите и активността ѝ в социалните мрежи, за да възстановят последните ѝ дни и да установят откъде са били получени веществата.

Връзката на Пенетиър с Хикерсън приключва публично през 2020 г. след обвинения в домашно насилие. Майката на актрисата обаче заяви пред NBC News, че двамата продължили да се виждат и към момента на смъртта ѝ. Пенетиър разказва за отношенията си с Хикерсън, както и за проблемите си със зависимостите и следродилната депресия в мемоарите си This Is Me: A Reckoning.

Съдебните регистри показват, че през 2019 г. Хикерсън се е признал за виновен по обвинение за нанасяне на телесна повреда на партньорката си в Лос Анджелис и е получил четири години пробация. През 2020 г. Пенетиър е поискала ограничителна заповед срещу него.

Актрисата започва кариерата си още като дете в телевизионни реклами. Световна известност ѝ носи ролята на Клеър Бенет в „Герои“, а по-късно получава две номинации за „Златен глобус“ за превъплъщението си в кънтри певицата Жулиет Барнс в „Нашвил“.

В мемоарите си Пенетиър разказва, че започнала да пие тежко, за да се справи със следродилната депресия след раждането на дъщеря си от украинския боксьор Владимир Кличко през 2014 г. Тя преминава през рехабилитация, а през 2018 г. попечителството над детето е поето от Кличко.