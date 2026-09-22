Високо напрежение около Иран. Пезешкиан кацна в Ню Йорк, ще има ли преговори?

Напрежението около Иран се покачва. Всички погледи са насочени към Ню Йорк, където иранският президент Масуд Пезешкиан кацна с ранния полет от Техеран, но директно ръкостискане с Доналд Тръмп няма да има. Официалната позиция на Техеран изключва двустранна среща на върха в централата на световната организация.

Разговори през посредници

Вместо това разговорите ще се водят чрез доверени международни посредници. Това стана ясно, след като малко по-рано Техеран даде знак, че е готов да отвори изцяло Ормузкия проток, но постави условия: Съединените щати трябва незабавно да прекратят военния натиск и да свалят морската блокада над иранските пристанища. Новината съобщи високопоставен ирански източник пред Ройтерс на фона на опасна ескалация в региона и поредица от взривове на танкери.

Иранското мирно предложение вече е било депозирано пред американската страна на 16 септември. „Общото събрание е златна възможност за Вашингтон да се върне на масата за преговори, стига да предприеме реални стъпки, а не само празни обещания“, подчертават ирански дипломати.

Отговорът на Вашингтон: Вратата е открехната, но червената линия остава

Реакцията на САЩ не закъсня. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио потвърди, че американската страна е готова на диалог, макар за момента да няма фиксиран час за преговори.

„Отворени сме за разговори, особено ако има шанс за реален напредък“, коментира Рубио пред Ен Би Си. Американският първи дипломат обаче не пропусна да очертае категоричната граница, от която Вашингтон няма да отстъпи нито на йота: „Иран никога не може и няма да притежава ядрено оръжие. Точка“.

Междувременно президентът на Франция Еманюел Макрон даде ясен знак, че Париж и Вашингтон вече координират общи действия за гарантиране на корабоплаването в размирния проток, свързвайки сигурността на морските пътища и с кризата в Украйна.