Цунами с цените на горивата. Фицо поиска извънредна среща на върха

Европейският съюз не успява да овладее растящите цени на горивата и трябва да свика извънредна среща на върха по въпроса. Това заяви словашкият премиер Роберт Фицо.

По думите му ЕС оставя държавите членки да се справят сами с тежките последици от петролната криза. Фицо определи като неприемливо страните да компенсират „астрономическите“ цени на горивата за сметка на пенсиите или здравеопазването. Според него това е проява не само на некомпетентност, но и на цинизъм от страна на съюза.

Словашкият премиер заяви, че ЕС вече е доказал способността си бързо да организира извънредни срещи и да отпуска стотици милиарди евро за Украйна. Затова, смята той, същата експедитивност трябва да бъде проявена и при решаването на проблемите с разходите за основни жизнени потребности на европейските граждани.

Словашкото правителство подготвя мерки, с които да поддържа цените под контрол. Очаква се те да бъдат представени в сряда.

Фицо е сред най-острите критици на енергийната политика на ЕС. Той атакува изискванията за намаляване на въглеродните емисии, тъй като според него те допринасят за поскъпването на електроенергията. Премиерът все по-често критикува и ЕС, и НАТО заради икономическата обстановка и западния подход към войната в Украйна.

Фицо поддържа добри отношения с Русия и президента Владимир Путин. Тази година той беше единственият европейски лидер, пристигнал в Москва за честванията на Деня на победата на 9 май. След избирането си словашкият премиер се утвърди като политик, който повтаря проруски послания и избягва откритите предупреждения за руската заплаха, включително в контекста на хибридната война.

След встъпването си в длъжност през октомври 2023 г. Фицо заяви, че „няма война в Киев“, въпреки започналата през февруари 2022 г. мащабна руска офанзива в Украйна. През април тази година той и унгарският премиер Виктор Орбан заплашиха да блокират санкциите срещу Русия, ако не получат гаранции за доставки на петрол.

В началото на април Фицо призова ЕС да отмени санкциите върху вноса на руски петрол и газ, да предприеме стъпки за възстановяване на петролопровода „Дружба“ и да сложи край на войната в Украйна. Според него това е необходимо за преодоляване на енергийната криза, породена от конфликта в Иран.

След загубата на Орбан на изборите в Унгария и смяната на властта там Фицо остана без най-близкия си съмишленик в рамките на ЕС.