Ердоган поиска голяма реформа в ООН

Голяма реформа в ООН предложи турският президент Реджеп Тайип Ердоган. Той заяви, че структурата на Съвета за сигурност на ООН трябва да бъде реформирана и правото на вето да бъде премахнато, тъй като то вече не отговаря на съвременните реалности.

В коментар, публикуван на сайта на Bloomberg, преди началото на годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, Ердоган подчертава, че никоя държава не трябва да може да „блокира волята на мнозинството“. Той също така предлага да се изостави принципът на постоянно членство: страните трябва да се избират за определен срок и на ротационен принцип.

„В този момент е изключително важно необходимостта от реформи да се превърне в конкретна пътна карта. Премахването на правото на вето трябва да бъде в основата на тази пътна карта“, подчертава президентът на Турция.

Постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН, всяка с право на вето, са пет: Обединеното кралство, Китай, Русия, Съединените щати и Франция. Някога те бяха единствените страни, които притежават ядрени оръжия, но днес общо девет държави официално имат такова.

Съветът за сигурност, пише Ердоган, все още отразява структурата, установена след Втората световна война и по тази причина "спешно е необходим по-ефективен, справедлив и отговорен подход към представителството.“

По думите му, „светът е по-голям от тези пет държави".

Анкара предлага разширяване на броя на представителите в Съвета за сигурност на ООН и попълването му чрез избори, на които всички държави да избират страните членки, които се ползват с най-широко доверие.

„Правомощията на Общото събрание трябва да бъдат засилени, а представителността и отчетността на Съвета за сигурност пред него трябва да бъдат увеличени чрез създаване на структура без постоянни членове. Членовете ще се избират от Общото събрание на ротационен принцип за фиксирани срокове, а държавите, които се стремят отново към място, ще трябва да спечелят доверието на мнозинството чрез избори“, предлага Ердоган

„Трябва да използваме опита, потенциала и стремежите на различните региони в усилията за справяне с глобалните и регионалните предизвикателства“, посочва Реджеп Ердоган. „В това отношение нашият призив „Свят, по-широк от петте“ е призив за по-широко разбиране на отговорността.“

Русия смята, че броят на постоянните членове Съвета за сигурност на ООН трябва да бъде увеличен от сегашните пет страни, но съществуващата система за налагане на вето трябва да остане, заяви говорителят на Кремъл, Дмитрий Песков, коментирайки на призива на турския президент.

“Ние смятаме, че статутът на постоянните членове в Съвета за сигурност, както и правото на вето са много важни елементи от цялата структура на ООН”, каза той.