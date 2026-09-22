Световноизвестен учен разкри. Наблюдават ни!

"Извънземните ни наблюдават от Луната. На нея най-вероятно могат да се намерят артефакти от тяхното присъствие."

Това каза в специално видео германката Сабине Хосенфелдер, която е световнопризнат учен по теория на физиката и е експерт по квантова гравитация. Сабине е консултант и на НАСА, а в поредица от разкази споделя няколко видеоклипа от Луната, като предполага, че астронавтите биха могли да открият там извънземна роботизирана сонда, която следи случващото се на Земята.

Германката прави изводите си на базата на поредица от факти, станали известни в последните месеци. В своите видеа Сабине се фокусира най-вече върху наскоро разсекретените комуникации на астронавтите от програмата "Аполо".

Първо обръща внимание на Алън Бийн, астронавт от "Аполо 12", снимал през ноември 1969 г. няколко ярки точки, издигащи се от земния спътник.

"Изглежда, че тези неща се отдалечават от Луната. Те наистина си тръгват оттук и се насочват право към звездите", съобщил той по радиото.

Сабине споменава и астронавтите от "Аполо 11", които през юли 1969 г. успяват за първи път да кацнат на Луната. Те виждат част от лунен кратер да се осветява за кратко. Докато се приближават, обект прелетял до тях, а мистериозни проблясъци проникнали в кабината. Били толкова ярки, че астронавтите ги усещали и през затворените си очи, а това продължило с часове.

Според физичката един от най-любопитните обекти е заснет от италианец - Алберто Майер, през 2007 г. Той снима Луната и забелязва тяло, летящо над нейната повърхност. Малко след това други важни кадри, за които говори Сабине, са на Жан-Мишел Тенак (26 март 2020 г.) - на заснетия от него видеоклип се виждат три независими устройства, летящи във формация над Луната, повтаряйки аномалията от 2007 г. Последният случай е наблюдението на Себастиан Волтмер от 2024 г. Известният германски астроном и фотограф улавя гигантска триъгълна светеща ивица, която прелита покрай Луната с изключително висока скорост.

"Много сме им интересни, сигурно ни чакат да "пораснем" на акъл и други възможности", предполага Сабине.