Ескалация в небето над Русия и Украйна. Удари по петролен завод и десетки цели

Нова тревожна нощ на масирани въздушни удари преживяха Русия и Украйна. Десетки дронове атакуваха Самарска област, като според руски и независими публикации на територията на Куйбишевския нефтопреработвателен завод е избухнал голям пожар. В същите часове Русия предприе мащабна комбинирана атака срещу Украйна с балистични и крилати ракети и 212 безпилотни апарата. Украинските военновъздушни сили съобщиха за попадения на 22 места.

Десетки дронове над Самара

Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила „десетки безпилотни летателни апарати“. По думите му цел на атаката са били промишлени предприятия, а при налета са нанесени щети и на граждански обекти, включително частни домове и автомобили. Към момента руските власти не съобщават за пострадали.

По време на атаката летище „Курумоч“ в Самара временно спря да приема и изпраща самолети. Властите призоваха жителите да стоят далеч от прозорците и да не публикуват кадри от работата на противовъздушната отбрана.

Федорищев не съобщи официално за поражения по Куйбишевския НПЗ. Кадри от района обаче бяха анализирани от независими руски медии и наблюдатели, които локализираха пожара именно на територията на завода. Над района се виждаше гъст черен дим.

Удар по важен център на „Роснефт“

Куйбишевският завод е част от големия самарски нефтопреработвателен хъб на „Роснефт“, в който влизат още предприятията в Новокуйбишевск и Сизран. НПЗ може да преработва около 7 млн. тона петрол годишно и произвежда бензин, дизел и други горива.

Това не е първата атака срещу него. През юни заводът временно спря преработката след удар с дронове, който повреди и двете основни инсталации за първична преработка. Тогава Ройтерс съобщи, че предприятието е преработило 4,7 млн. тона суров петрол през 2024 г. и е произвело около 1,4 млн. тона дизел.

Атаката идва само дни след нови удари по други руски рафинерии. Сизранският и Саратовският НПЗ също прекратиха работа след поражения, а серията от атаки вече оказва сериозен натиск върху руската преработка и пазара на горива.

Русия изстреля 212 дрона и различни видове ракети

Паралелно с атаката срещу Самара Русия предприе мащабен въздушен удар срещу Украйна. Според украинските военновъздушни сили Москва е използвала противокорабни ракети „Оникс“, балистични „Искандер-М“, С-400 и KN-23, четири крилати ракети „Калибър“, осем „Бандерол“/Dan-T и общо 212 дрона „Шахед“, „Гербера“ и други типове.

Основните направления на атаката са били Днепропетровска, Кировоградска и Полтавска област. Украинската страна съобщи, че е унищожила или неутрализирала 177 дрона, осемте ракети „Бандерол“ и една от четирите ракети „Калибър“. Попадения на ракети и безпилотни апарати са регистрирани на 22 места, а отломки от свалени цели - на още четири.

От данните на украинските ВВС следва, че нито една от използваните балистични ракети не е била отчетена като прихваната. Именно балистичните цели остават сред най-трудните за украинската противовъздушна отбрана и Киев продължава да настоява пред съюзниците за повече ракети прехващачи и системи „Пейтриът“.

Русия от своя страна заяви, че е атакувала предприятия от металургичната, химическата и военно-промишлената индустрия, енергийни обекти и пристанищна инфраструктура. Тези твърдения на руското Министерство на отбраната не могат да бъдат независимо потвърдени в пълния им обхват.

Мащабната размяна на удари идва на фона на дипломатически разговори в Ню Йорк и опитите да бъде договорено поне ограничаване на атаките срещу енергийната инфраструктура. Засега обаче развитието на място показва обратното - ударите по рафинерии, енергийни обекти и промишлена инфраструктура продължават и от двете страни.