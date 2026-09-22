Нова стрелба разтърси Турция. Ученици са сред ранените

Нова стрелба край училище разтърси Турция. Въоръжен мъж откри огън пред професионална гимназия в град Тургутлу, провинция Маниса, като най-малко четирима души са ранени. Според първоначалните информации на турските медии повечето от пострадалите са ученици, които пристигали за занятия. Асошиейтед прес също потвърждава данните за най-малко четирима ранени.

Стрелял по пристигащите ученици

Нападението е извършено пред професионална и техническа гимназия в Тургутлу. По данни, цитирани от „Хабер Тюрк“, нападателят е използвал ловна пушка и е стрелял по ученици в района пред училището. Веднага след сигнала към мястото са насочени полицейски и медицински екипи.

Към момента няма официална информация за тежестта на нараняванията. Не е обявен и мотивът за атаката. Властите разследват обстоятелствата около стрелбата, като първоначалните съобщения не дават подробности за самоличността на нападателя или за евентуалната му връзка с училището.

Трети тревожен случай през годината

Инцидентът идва след други две тежки стрелби в турски училища през април. При едната 14-годишен ученик откри огън в две класни стаи в училище в провинция Кахраманмараш. Девет ученици и преподаватели бяха убити, а други 13 души ранени, преди нападателят да бъде застрелян от полицията.

Само ден по-рано бивш ученик атакува гимназия в съседната провинция Шанлъурфа. Тогава бяха ранени 16 души, повечето от тях ученици, а нападателят впоследствие се самоуби.

След тези случаи турските власти вече засилиха мерките за сигурност около училищата. Само преди дни Министерството на вътрешните работи разпореди увеличение на полицейските, антитерористичните и транспортните проверки около учебни заведения в цялата страна.

Новата стрелба в Маниса отново поставя темата за сигурността на учениците в центъра на общественото внимание. Разследването продължава, а властите се очаква да дадат допълнителна информация за състоянието на ранените и мотивите на нападателя.