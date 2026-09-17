Нов мандат за Ердоган минава през парламента. Ето как може да стане

Реджеп Тайип Ердоган може да се яви на още едни президентски избори през 2028 г., ако турският парламент измести вота с няколко седмици напред. Този сценарий вече се обсъжда открито в президентския екип, а един от водещите съветници на Ердоган - Мехмет Учум - посочи и конкретна дата: 16 април 2028 г. Според него това не би било класически предсрочен вот, а минимално изтегляне на редовните избори, което обаче би задействало конституционната възможност Ердоган да се кандидатира още веднъж.

Само три седмици могат да се окажат решаващи

Учум обяснява, че според турското изборно законодателство редовният вот през 2028 г. би трябвало да бъде на 7 май, а не на 14 май, както често се посочва. Причината е, че изборите трябва да бъдат проведени в неделята преди изтичането на петгодишния мандат, започнал след вота на 14 май 2023 г.

Предложението му е изборите да бъдат изместени само с три седмици - за 16 април 2028 г. За целта парламентът би трябвало да вземе решение за подновяване на изборите през февруари същата година.

Точно тази процедура има ключово значение за Ердоган.

Турската конституция постановява, че един човек може да бъде избиран за президент най-много два пъти. Но член 116 предвижда изключение - ако по време на втория мандат на президента парламентът вземе решение за подновяване на изборите, действащият президент има право да се кандидатира още веднъж. За решението са необходими три пети от всички депутати - 360 гласа в 600-местния парламент.

Така юридическият въпрос не е дали Конституцията съдържа подобна възможност - тя я съдържа изрично. Големият политически въпрос е дали ще се съберат необходимите 360 депутати.

Турция има нужда от Ердоган още веднъж

Президентският съветник не крие и политическата си позиция. По-рано тази година той заяви, че според него не Ердоган има нужда от още един президентски мандат, а Турция има нужда още веднъж от Ердоган. Той определи евентуалната нова кандидатура като предвидена в самата Конституция възможност, а не като заобикаляне на ограниченията.

Според Учум 16 април има и символично значение. Именно на тази дата през 2017 г. турските граждани одобриха на референдум конституционните промени, с които страната премина към сегашната президентска система. Евентуални избори на 16 април 2028 г. ще бъдат на единадесетата годишнина от референдума.

Самият Учум настоява, че изместването на изборите с три седмици не трябва да се определя като истински предсрочен вот. Той припомня, че и изборите през 2023 г. бяха проведени около пет седмици по-рано от първоначално очакваното.

Ердоган вече говори за „предстоящите избори“

Самият турски президент засега не е обявил официално кандидатура за 2028 г. Но само преди дни в родния си район Гюнейсу, окръг Ризе, той говори пред свои привърженици за идващия изборен период.

„Вярвам, че с това единство и сплотеност успешно ще преминем и през предстоящите избори“, заяви Ердоган на 10 септември. Думите му са публикувани от турското президентство и бяха възприети като нов сигнал, че политическата подготовка за 2028 г. постепенно започва.

Ердоган продължава да поставя силен акцент върху единството в управляващия лагер. В последните си изяви той подчертава, че стремежът му да служи на страната не е отслабнал и че правителството ще продължи да работи за икономическото развитие, сигурността и международната позиция на Турция.

Ключът е числото 360

Конституционната врата може да е отворена, но парламентът държи ключа. Според Ройтерс управляващият блок около Партията на справедливостта и развитието и Партията на националистическото действие разполага с около 328 депутати - недостатъчни за необходимите 360 гласа. Това означава, че за решение за подновяване на изборите ще е необходима подкрепа и извън управляващата коалиция.

Точно затова отношенията с останалите парламентарни сили през следващите година и половина могат да се окажат решаващи. Ройтерс отбелязва, че евентуална подкрепа от други партии би могла да създаде необходимото конституционно мнозинство, но към момента подобно решение не е гарантирано.

МХП, основният партньор на Ердоган, вече даде позитивен сигнал към предложението на Учум. Лидерът на партията Девлет Бахчели коментира, че разликата между редовния изборен календар и предложената дата 16 април е минимална.

Опозицията оспорва сценария

Опозиционните партии обаче поставят под съмнение политическата логика на подобен ход. Представители на опозицията твърдят, че изтеглянето на изборите само с няколко седмици би било направено основно, за да отвори път за още една кандидатура на Ердоган. Управляващите и Учум отхвърлят това тълкуване и подчертават, че процедурата е записана директно в Конституцията.

Така до 2028 г. Турция вероятно ще води не само предизборен спор за икономиката, сигурността и външната политика, но и голям юридически и политически дебат за самата дата на изборите.

Едно обаче вече е ясно - сценарият за нова кандидатура на Реджеп Тайип Ердоган не е просто политически слух. Неговият президентски екип публично очерта конституционния механизъм, предложи конкретна дата и постави темата в дневния ред. Дали тя ще се превърне в реалност, ще зависи преди всичко от това дали в парламента ще бъдат намерени необходимите 360 гласа.