Хакан Фидан заминава за Азербайджан. Историческа възможност за мир

Турският външен министър Хакан Фидан заминава за Азербайджан, където на 15 и 16 септември ще проведе серия от ключови срещи за бъдещето на региона. В Баку той ще разговаря с азербайджанския си колега Джейхун Байрамов, с министъра на отбраната Закир Хасанов, а се очаква да бъде приет и от президента Илхам Алиев.

В центъра на разговорите ще бъдат стратегическите отношения между Анкара и Баку, които през последните години се развиват с все по-висока скорост. Фидан се очаква да изрази удовлетворението на Турция от постигнатия напредък и да призове за ускоряване на работата по достигането на целта, поставена от президентите на двете държави – двустранен търговски оборот от 15 млрд. долара.

Енергетиката и транспортът също ще бъдат сред основните теми на разговорите. Двете страни ще обсъдят съвместните си проекти и възможностите за укрепване на транспортната и енергийната свързаност в региона.

Съюзници в отбраната

Особено внимание ще бъде отделено на сътрудничеството в отбранителната индустрия, сигурността и военното дело. Турция и Азербайджан са стратегически партньори и съюзници, а военното им сътрудничество се задълбочава през последните години.

Фидан и азербайджанските му домакини ще обсъдят и взаимодействието между двете държави в многостранни организации, сред които ключово място заема Организацията на тюркските държави.

В Баку ще бъдат обсъдени и предстоящите международни форуми, на които Турция ще бъде домакин – 13-ата среща на върха на Организацията на тюркските държави и COP31.

„Историческа възможност“ за мир

Особено важен акцент в разговорите ще бъде отношенията между Азербайджан и Армения. Очаква се Хакан Фидан да подчертае, че между двете държави се е появила историческа възможност за установяване на траен мир.

Анкара ще потвърди подкрепата си за изграждането на добросъседски отношения между Баку и Ереван и ще приветства положителните развития в мирния процес.

Турция ще подчертае и подкрепата си за възстановяването и развитието на Карабах. Сред приоритетите са подобряването на инфраструктурата, възстановяването на енергийните и търговските връзки и укрепването на регионалната свързаност.

На срещите ще бъдат обсъдени и последните регионални и международни събития, като се очаква Фидан и азербайджанските представители да направят задълбочен обмен на мнения за ситуацията в региона.