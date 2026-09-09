Намериха ли Ноевия ковчег? Сензационна новина от Турция

Сензационните данни за Ноевия ковчег в Турция представи изследователят Андрю Джоунс, ръководител на проекта Noah's Ark Scans, в интервю за REN TV.

Става дума за Дюрупънар – мистичното образувание с формата на огромен кораб, което се намира в планината Арарат в Източна Турция, на около 30 километра южно от самия връх, близо до град Догубаязид.

При радарните сканирания на мястото археолозите откриват сложна мрежа от подземни кухини и стени, които според тях не са естествени скални форми.

Пробите от почвата вътре във формацията показват нива на въглерод и органична материя, които са няколко пъти по-високи от тези на околната среда.

Освен това, дължината на образуванието съвпада почти идеално с описаните в Библията 300 лакти, което е около 150 метра.

Така независимият изследователски екип опроверга официалните геолози, които твърдяха, че Дюрупънар представлява скално образувание, оформено от кални свлачища.

GPR сканирането на обекта с форма на лодка разкри прави ъгли, отворени коридори и възможни вътрешни отделения. Това изключва версията на обикновен скален ръб, каза Джоунс.

Виждаме обект, направен от почва, във формата на лодка, чийто произход все още не е обяснен. Смятаме, че това са останките от Ноевия ковчег, разрушени и заровени под слой земя, добави експертът.

Този обект е открит за първи път през 1959 г. от турския картограф Илхан Дурупинар. Оттогава той е свързан с легенди и митове, защото местоположението напълно съответства на библейското описание от Книгата Битие.

Ако се потвърди, че това наистина е Ноевият ковчег, това ще бъде едно от най-удивителните открития в археологията и световната история – може би дори по-значимо от откриването на свитъците от Мъртво море.

Причината е, че в крайна сметка ще се потвържди една от най-старите библейски легенди – историята за потопа, който е покрил цялата земя," каза изследователят в интервю за телевизионния канал.