Напрежение в "Игри на волята". Нов двубой за спасение

Серията от поражения на Ураганите продължи и в първата номинацонна битка за седмицата в “Игри на волята”. Новата загуба за Сините доведе до среща с водещата Ивет Лалова край огъня, където бившата състезателка по лекоатлетика Пламена, танцьорът Боян и спортният гимнастик Исус получиха най-много гласове от съплеменниците си.

В динамичното съревнование за неприкосновеност победители станаха Вулканите с решителна игра, докато борбата за второто място протече оспорвано. Въпреки тактическите грешки и организационните проблеми, за спасение се пребориха и Канарите.

Първият племенен съвет предизвика напрежение и взаимни обвинения в племето на Ураганите. След заплетено гласуване Пламена, Боян и Исус бяха посочени като главни виновници за лошото представяне на отбора.

Утре приключенията в Дивия север продължават с нов двубой за спасение, първа битка за влизане в голямата игра между Обречените, както и номинации на нови трима воини.