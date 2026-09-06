Първи отпаднал от "Игри на волята". Драма в последната секунда

Първият отпаднал участник в „Игри на волята” 8 е ясен. Психоложката и бивша състезателка по шорттрек Кристина Вутева отпадна от надпреварата след елиминационна битка срещу своята съплеменничка Жани и състезателката по калистеника Константинели.

Вечерта в Дивия север започна с участие в първото издание на Съвета на осъдените. Там номинираните получиха възможност да изпробват късмета си срещу съдбата. Теодора и Йоанна си осигуриха спасение, Жани - забавен старт в битката за оцеляване, Кристина - лишаване от храна, а Марио - изгнание на Блатото.

След пристигането си при отлъчените, бившият воин на Червените реши да даде шанс на младата спортистка Константинели да участва в елиминационния сблъсък, след който да се присъедини към голямата игра. В битката трите Амазонки се изправиха пред поредица от сложни предизвикателства. Професионалната танцьорка Жани постигна победа в последните секунди, Константинели се класира на второ място, а Кристина беше елиминирана.

Темпераментната психоложка гостува на новата водеща на „След Игрите Podcast“ Симона Ръждавичка, за да разкаже за преживяването си в екстремното риалити.

Кристина признава, че е достигнала лимитите си в „Игри на волята“ и смята, че е отпаднала заслужено. Тя вярва, че човек трябва да бъде реалист, когато се впуска в подобно предизвикателство, и е доволна от представянето си във формата.

Психоложката има издадени пет книги, посветени на темата за нарцисизма. В „След Игрите Podcast“ тя анализира участниците в риалити формата и споделя кои от тях според нея проявяват нарцистични черти.

Кристина коментира и поведението на близнаците Ивайло и Иван, чиято агресивност изненада зрителите. Тя дава своята оценка за тях и обяснява защо според нея проявата на нарцисизъм в техния случай може да бъде полезна.

В епизода Кристина Вутева обсъжда и въпроса доколко българите са толерантни. Темата е свързана и с участието на фризьора Пепи, който успя да спечели симпатиите на зрителите.

Заедно със Симона Ръждавичка тя разговаря за реакциите на публиката и за начина, по който различията и поведението на участниците се възприемат от зрителите.