Банята вече не е само бяла и синя. Друг цвят идва на мода

Банята отдавна е място за спокойствие, затова обикновено я свързваме с бяло, бежово, синьо и зелено. Сега обаче дизайнерите все по-често посягат към далеч по-смел избор - червеното. И не става дума непременно за яркочервени стени от пода до тавана. Бордо, тухлено, винено и меко розово-червено също намират място в модерната баня.

Червеното дава енергия

Според дизайнерката Тинеке Тригс червеното може да работи много добре в помещение, в което започваме деня си. То е силно, енергично и веднага привлича вниманието.

Същевременно по-тъмните му оттенъци могат вечер да създадат и усещане за топлина и уют. Така един и същ цвят може сутрин да събужда, а вечер да прави помещението по-затворено и приятно.

Правилата вече не са толкова строги

Причината за завръщането на червеното е и по-голяма промяна в интериора. Все повече хора вече не искат домовете им да изглеждат по една и съща схема.

Затова и банята престава да бъде само „спокойна“ стая в неутрални цветове. Дизайнерите все по-смело използват ярки нюанси, тапети, шарки и нестандартни комбинации.

Не е нужно всичко да е червено

Ако цяла червена баня ви идва прекалено, започнете с малък акцент. Червен шкаф под мивката, боядисана дървена ламперия, част от стената или няколко плочки могат напълно да променят помещението.

Добре работи и комбинацията с бяло. То успокоява силния цвят и оставя червеното да изпъкне, без банята да стане прекалено натоварена.

Тапетът е лесният вариант

Червеният тапет е добър избор за хора, които искат повече характер, но не желаят цялата стена да бъде в плътен цвят. Шарките с бяло, черно или розово разбиват червеното и правят пространството по-интересно.

Особено добре този подход работи в малки тоалетни и бани, където един силен мотив може да се превърне в основната украса.

Камък и розово омекотяват ефекта

Червеният камък също започва да се появява при мивки, плотове и други детайли. Той изглежда по-луксозно и по-спокойно от ярко боядисана повърхност.

Друг вариант е комбинацията с розово. Двата цвята са близки и когато се използват внимателно, създават мек и топъл интериор, без банята да изглежда прекалено сладникава.

Най-лесният трик е малък акцент

Ако не сте готови за голяма промяна, няколко червени детайла са напълно достатъчни. Шкаф, рамка на огледало, тапет с червен мотив или декоративен елемент могат да дадат същия ефект.

Новата мода не казва, че всяка баня трябва да стане червена. Идеята е по-проста - това помещение вече не е длъжно да бъде скучно и предвидимо.