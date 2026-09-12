Банята вече не е само бяла и синя. Друг цвят идва на мода
Дизайнерите го харесват заради топлината, характера и силното присъствие, което придава на малките пространства
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Дизайнерите го харесват заради топлината, характера и силното присъствие, което придава на малките пространства
Лошото осветление, купчините обувки и прекалено многото открито съхранение могат да развалят първото впечатление от дома
Модерният дизайн въведе по-стилни алтернативи на традиционните пердета
Вградената пейка пести място и крие място за съхранение, но размерите са по-важни от красивата тапицерия
Дървото запазва първото място, но тъмните тонове и старите геометрични шарки се завръщат с нова сила
Хората използват цветовете, за да украсяват пространствата си от стотици хиляди години
Актрисата превърна къщата си в истински оазис след 3 години чакане
Устройството трябва да съчетава лек и практичен дизайн, издръжлива батерия, качествен екран
„Не гледаме на отпадъците като на края на живота на един материал. За нас те са нов ресурс“, казва Риад
Това е лесен начин да добавите индивидуалност и визуален интерес към една стая
Много хора по света вече бягат от градовете в т. нар. tiny houses, снабдени с всички удобства и уют
Дори в изключително ограничено пространство може да се постигне ефектът на стерилен минимализъм
Новата тенденция залага на повече движение, по-малко загубена площ и кухня, съобразена с реалния живот
Ученици от VIII до XII клас от област Стара Загора могат да се включат в двудневното състезание до края на днешния ден
Каква е причината?
Нели Колева с голяма награда - Златна игла за цялостен принос в модата:
След старта в Букурещ програмата ще обхване още държави от региона през 2026 г.
Лятото на 2025 г. наближава, а с него идват и най-новите модни тенденции в банските костюми. Ако искате да сте в крак с модата на плажа, "Zappy fash...
Мадарският конник, Св. Иван Рилски и Паисий Хилендарски ще са върху новите пари
Правилното комбиниране играе важна роля за цялостната визия