HONOR разширява глобалната си дизайнерска инициатива в Централна и Източна Европа

Световният технологичен бранд HONOR даде старт на престижната си програма HONOR Talents – Global Design Awards, като избра за пилотен пазар Румъния.

Инициативата цели да открие и подкрепи млади дизайнери, които съчетават изкуството и иновациите в един общ визуален език. Това е първата стъпка от по-широкия план на компанията да разшири програмата в региона на Централна и Източна Европа и Скандинавия, превръщайки го в нов творчески хъб за модерния дигитален дизайн.

Нова платформа за млади таланти

Румъния стана първият домакин на локален етап от глобалния конкурс – HONOR Talents: NextGen Creators Romania. Местният проект се провежда в партньорство с The Institute – водещата румънска платформа за творчески индустрии, и с Факултета по дизайн към Университета по архитектура и урбанизъм „Йон Минку“.

Конкурсът е отворен за студенти, професионалисти и ентусиасти в областта на графичния и продуктовия дизайн, новите медии и дигиталното изкуство.

„Изключително съм доволна от старта на HONOR Talents в региона на ЦИЕ и Скандинавия, започвайки от Румъния“, заяви Лейла Ли, главен маркетинг директор на HONOR Technology за региона. „Програмата предлага реална платформа за вдъхновение и овластяване на следващото поколение творци чрез технологиите като форма на себеизразяване“, допълни тя.

Деканът на Факултета по дизайн Оана Дяконеску допълни: „HONOR Talents представлява мост между култури и поколения. Горди сме, че Румъния има пионерска роля, като дава на нашите студенти достъп до глобална сцена.“

Централна и Източна Европа – новата лаборатория за идеи

Румъния не е избрана случайно. През последните години страната се превърна в динамичен център на новото европейско изкуство и дизайн. От Седмицата на дизайна до Изложението на дипломантите, местната сцена обединява културно наследство и технологичен авангард.

Подобна тенденция се наблюдава и в България, където все повече млади хора се насочват към дигиталните изкуства, продуктовия дизайн и технологиите. Страната вече е призната за регионален център на висококвалифицирани IT и креативни специалисти. HONOR възнамерява да надгради това развитие чрез насърчаване на трансгранични партньорства и предоставяне на международна видимост на местните таланти.

„Източна Европа се превръща в една от най-вълнуващите сцени в света за творчески експерименти, където технологиите и културата се срещат естествено“, се посочва в изявление на компанията.

Покана към следващото поколение създатели

След пилотния старт в Румъния HONOR планира разширяване на програмата HONOR Talents през 2026 г. с включване на още държави от Централна и Източна Европа и Скандинавия. Целта е изграждане на единна творческа мрежа, която да обединява университети, дизайн училища, иновационни центрове и културни институции.

Програмата за тази година е структурирана около четири теми – „Културно благоденствие – Празник“, „Обновяване на живота – Завръщане“, „Генезис – Бъдещето“ и „Сближаване на младите поколения – Интеграция“. Участниците могат да представят творби в категории като графичен дизайн, интерфейс за смарт устройства, аксесоари и лайфстайл обекти, както и интерактивни проекти, съчетаващи изкуство и технологии.

Победителите ще получат международно признание, продукти на HONOR и възможност да се включат в глобални дизайнерски инициативи в Китай.

Изкуство, технологии и бъдеще

По време на старта в Букурещ Мелиса Чен, ръководител на дивизията за потребителско изживяване и бранд дизайн на MagicOS във Франция, покани младите участници да станат част от разрастващата се арт екосистема на HONOR.

„Чрез инициативи като HONOR Talents и MagicOS Art Column искаме да се ангажираме с младите творци, да разберем техните идеи и да ги включим в реални проекти. Нашата цел е да покажем висококачественото изкуство на Източна Европа пред света“, заяви тя.

С тази програма HONOR не просто стартира конкурс, а поставя основите на глобален диалог между технологии и изкуство, в който младите създатели от региона могат да се превърнат в истинските архитекти на визуалното бъдеще.

Всички кандидати в конкурса HONOR Talents, които се регистрират през официалната европейска платформа, ще бъдат оценявани от глобалното жури на HONOR Talents, съставено от признати специалисти и професионалисти в областта на дизайна, изкуството и технологиите.

За пълни подробности относно правилата, темите, категориите и календара на конкурса, посетете европейската платформа: https://www.honor.com/uk/honor-talents/global-design-awards/

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com