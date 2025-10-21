iPhone 17 стартира по-силно от очакваното на ключовите пазари

Новата серия смартфони на Apple отбелязва с 14% по-високи продажби в първите десет дни след премиерата си в сравнение с миналогодишния модел iPhone 16, показват данни на анализаторската компания Counterpoint Research, цитирани от Ройтерс.

Това е първият по-значителен ръст на интереса към устройствата на американския технологичен гигант от над година насам – тенденция, която може да се окаже решаваща за позициите на Apple в Китай, след като компанията загуби част от пазарния си дял там през 2023 г.

Пазарен ефект и икономически сигнал

Резултатите от първите дни след пускането на iPhone 17 показват възстановяване на потребителския интерес на двата най-големи пазара – Китай и Съединените щати.

Продажбите на базовия модел са се увеличили с 31% общо за двата пазара, а в Китай почти са се удвоили спрямо предходната серия.

Според анализатора Мънмън Чжан от Counterpoint Research, пазарът реагира положително на по-доброто съотношение между цена и качество, което Apple предлага тази година.

Тези данни са особено важни на фона на засилената конкуренция от китайските марки Huawei, Xiaomi и Honor, които през последните тримесечия ограничаваха ръста на американската корпорация в региона.

Силният старт на iPhone 17 може да доведе до повишение на приходите на Apple през последното тримесечие на 2025 г., като инвеститорите вече реагират с оптимизъм на пазара.

Технологични подобрения зад успеха

Експертите отдават добрите продажби не само на маркетинга, но и на техническите характеристики на новата серия.

iPhone 17 разполага с по-бърз чип, по-добър дисплей, повече пространство за съхранение в базовата версия и подобрена предна камера, като всички тези промени са направени без промяна в цената спрямо iPhone 16.

Серията бе представена през септември 2025 г. и пусната едновременно на ключови пазари по света, включително и в Китай – стратегически ход, който според анализаторите цели възстановяване на глобалния синхрон в продажбите след пандемичните години.

Силният дебют на iPhone 17 не само подчертава стабилността на бранда Apple, но и показва, че иновациите продължават да бъдат основният икономически двигател на световната технологична индустрия.

