Потребителите на iPhone 17 откриха сериозен недостатък на смартфона
След Scratchgate дойде много по-голям проблем
Следете всички новини, анализи и коментари за iPhone 17. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
След Scratchgate дойде много по-голям проблем
Продажбите в Китай и САЩ надминаха с 14% тези на предходния модел, Apple възстановява позициите си
Новата линия смартфони наистина изненадва с живота на батерията си
Заключава, че явно няма много разлики между двете устройства
Най-вероятно проблемът произтича от операционната система iOS 26
Vivacom започва да предлага и безжични слушалки AirPods Pro 3
За пореден път eMAG е сред първите, които предлагат новото поколение iPhone веднага след световната му премиера. eMAG е оторизиран партньор на Apple...
Операторът предлага и безжични слушалки AirPods Pro 3
Официалните продажби ще започнат на 19.09
Vivacom ще предлага и безжични слушалки AirPods Pro 3
Според компанията това е най-издръжливият iPhone досега
Акцентът на събитието ще бъде iPhone 17 Air, който ще се превърне в история
Най-вероятно ще видим и новото поколение смартчасовници
Различните дизайни на задния панел крият нови тайни