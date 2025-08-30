Apple обяви датата на представянето на iPhone 17 и други новости

Слуховете се потвърдиха!

Следващата голяма презентация на Apple ще се проведе точно след две седмици – на 9 септември, в 20:00 ч. българско време. Онлайн събитието беше наречено Awe Dropping, което означава зашеметяващ, зашеметяващ.

По време на събитието се очаква Apple да представи смартфони от линията iPhone 17,

смарт часовниците Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3, както и AirPods Pro от 3-то поколение.

Според слуховете „акцентът“ на септемврийското събитие ще бъде

iPhone 17 Air,

който ще замени не особено популярното семейство Plus. Основната характеристика на смартфона ще бъде рекордно ниската му дебелина. Източници твърдят, че размерът е 5,5 мм - iPhone-ите никога не са били толкова тънки.

На свой ред iPhone 17 Pro/17 Pro Max ще изненада с нов дизайн за първи път от шест години. За разлика от вече скучния ъглов блок, новият модул ще бъде разтегнат по цялата ширина на задния панел. Разположението на самите лещи няма да се промени, но светкавицата и LiDAR ще се „преместят“ в десния край.

Apple ще обяви и датата на пускане на iOS 26,

watchOS 26 и други операционни системи по време на есенното събитие.

