Huawei WATCH GT 6 покори словенските Алпи заедно с Тадей Погачар

На фона на стръмните склонове на Словенските Алпи над хиляда колоездачи се изправиха пред едно от най-предизвикателните изкачвания в региона. Но тази надпревара не беше само спортно събитие – тя беше и демонстрация на това как технологиите могат да подкрепят човешката издръжливост.

Световният шампион Тадей Погачар и Huawei обединиха усилия в колоездачното предизвикателство Pogi Challenge: S klanca v klanc, което събра 1189 участници – от професионалисти до ентусиасти, готови да премерят сили не само с трасето, но и със собствените си граници.

Пътят на шампиона и силата на часовника

Събитието започна в родния град на Погачар, близо до Коменда – символично място за неговия личен път и за колоездачната култура на Словения. Участниците преодоляха 23 километра с 1189 метра денивелация и среден наклон от 7,6%, превръщайки маршрута в истински тест за воля и физическа издръжливост.

Предизвикателството беше разделено на два етапа – 9,1 км Friendly Town Ride през улиците на детството на Погачар и 13,9 км Pogačar Chase Segment, където колоездачите стартираха първи, а шампионът тръгна десет минути по-късно, за да ги настигне. С Huawei WATCH GT 6 като технологичен партньор, участниците не просто се състезаваха срещу един от най-добрите в света – те се изправиха срещу собствените си възможности.

Когато часовникът мисли като спортист

Новият Huawei WATCH GT 6 бе централният инструмент на събитието – не просто аксесоар, а реален помощник по време на всяко изкачване. Смартчасовникът предлага функции за виртуално измерване на мощността, проследяване на надморската височина, както и усъвършенстван мониторинг на сърдечния ритъм и кислородната сатурация (SpO₂). Тези показатели помагат на спортистите да поддържат ритъм, баланс и безопасност дори при екстремни натоварвания.

Особено впечатляваща се оказа системата Sunflower Positioning 2.0, осигуряваща двулентово, шестсателитно GPS позициониране с висока точност – така, че всеки оборот на педалите се отчита прецизно. А за онези, които обичат дългите преходи, часовникът предлага и една от най-търсените характеристики – живот на батерията до 21 дни с едно зареждане. Това не е просто техническа подробност, а обещание за свобода и независимост – качества, които колоездачите ценят повече от всичко.

От спорт към вдъхновение - новата философия на Huawei

Pogi Challenge не беше просто демонстрация на сила и техника, а част от по-широката мисия на Huawei – да насърчава активния и осъзнат живот. Компанията вижда спорта като мост между технологиите и човека.

Новата ѝ бранд философия Now Is Yours цели да изгради по-дълбока връзка с младото поколение – с послание за лична свобода, движение и откритост.

Вдъхновени от мотото Ride the Wind, моделите от серията Huawei WATCH GT 6 са създадени да придадат усещане за лекота и увереност при всяко движение. Те обединяват премиум дизайн и висока функционалност, като остават верни на традицията на GT серията – стил, прецизност и издръжливост в едно.

Величествените Словенски Алпи станаха сцена на не просто спортно, а човешко изкачване – нагоре по склона, към себе си и отвъд границите на възможното.

