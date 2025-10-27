Какво да правите ако в порта за зареждане на смартфона попадне вода

Намокрянето на смартфона е познато за почти всеки. Понякога само капки са достатъчни, за да спре зареждането му . Но в повечето случаи устройството може да бъде спасено, ако предприемете правилните стъпки.

Основното е да избягвате опитите да сушите телефона си със сешоар или да го поставяте в купа с ориз.

И двата метода причиняват повече вреда, отколкото полза. Горещият въздух може да повреди вътрешните компоненти, а прахът от ориза може да запуши порта.

Експертите на Slashgear препоръчват да изключите смартфона си веднага след контакт с вода, да не свързвате кабела за зареждане и внимателно да избършете корпуса с мека кърпа. След това оставете устройството на сухо и проветриво място за няколко часа.

Можете да ускорите процеса, като насочите вентилатор към телефона или го поставите в херметически затворена торбичка, пълна със силиконов гел.

Ако смартфонът все още не се зарежда след това, струва си да проверите самия кабел -понякога там остава влага. Потребителите на Samsung могат също да изчистят системния кеш на USB порта в настройките, за да премахнат предупреждението за влага.

Ако никой от тези методи не помогне, причината може да е корозия или повреда на вътрешни компоненти. В този случай е най-добре да не рискувате и да се свържете със сервизен център.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com