Какво да правите ако в порта за зареждане на смартфона попадне вода
Няма нужда да потапяте телефона си в ориз
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Няма нужда да потапяте телефона си в ориз
Всички смартфони от новата линия ще получат USB-C порт вместо обичайния Lightning
Нов челен товарач е доставен в „Пристанище Варна" ЕАД. Машината, с височина от близо 4 метра, ще обработва товари в Пристанище Варна – Запад. Товарач...
Гръцкото правителство ще продаде мажоритарния си дял от пристанището в Пирея в следващите няколко седмици, съобщи вицепремиерът Янис Драгасакис. Прав...
Няма да допуснем опашки, уверява доц. Божидар Чапаров Доц. Божидар Чапаров е изпълнителен директор на "Пристанище Варна" ЕАД от лятото на миналата г...
Варна. "До броени дни Министерството на транспорта обявява международен конкурс за най-добрите проекти за изграждане на новия интермодален комплекс въ...
Варна. Електронно единно гише на пристанищата у нас ще бъде изградено до 2015 г и ще създава по –добро и бързо обслужване на корабите, като преодоляв...
Отприщват инвестициите и в риболовни и големи пристанища