Вижте кое е най-важното при избора на смартфон според потребителите

Ново съвместно изследване на Phone Arena и Statista разкрива кои характеристики са решаващи за потребителите при избор на смартфон през 2025 г., а резултатите определено предизвикват внимание.

На първо място сред приоритетите ясно изпъква животът на батерията.

Според данните именно тук производителите са отбелязали най-сериозен напредък през последните години. Съвременната силициево-въглеродна технология вече е стандарт при голяма част от китайските флагмани и позволява батерии с капацитет между 7500 и 8000 mAh, които осигуряват стабилна работа поне два дни с едно зареждане.

Цената заема второто място сред най-важните критерии.

Докато през 2022 г. тя беше чак на шеста позиция, инфлацията и по-трудната икономическа среда рязко са пренаредили очакванията на купувачите. Поскъпването в сектора очевидно кара все повече хора да бъдат внимателни и да не отделят значителни средства за нов смартфон.

Третият фактор, който потребителите поставят високо в списъка си, е продължителната софтуерна поддръжка.

Желанието устройствата да получават системни актуализации колкото може по-дълго става все по-изразено. Това е любопитно, като се има предвид, че статистиката показва – повечето хора сменят телефоните си приблизително веднъж на три години и половина.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com