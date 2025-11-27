Три българки получиха награди за изследвания, които променят света

Д-р Блага Благоева, д-р Ивета Недева и д-р Ния Тошкова са тазгодишните лауреатки на националната програма „За жените в науката“ на L’Oréal и ЮНЕСКО. Те бяха отличени с по 5000 евро за своите смели и иновативни изследвания, свързани с оптичните технологии, чревния микробиом и контрола на зоонозните инфекции.

Отличията бяха връчени на официална церемония в Българската академия на науките в присъствието на вицепрезидента Илияна Йотова, зам.-министъра на образованието и науката акад. Николай Витанов, зам.-министъра на външните работи Елена Шекерлетова, както и представители на академичните среди.

Програмата цели да подкрепи научноизследователските кариери на млади жени учени и да ги вдъхнови да разкрият целия си научен потенциал. Трите победителки бяха отличени за своите амбициозни научни проекти в областите физика, медицина и биология.

Проектът на д-р Благоева - Ключ към свръхбързата комуникация

Д-р Блага Благоева впечатли журито с проекта си, насочен към разработване на изцяло оптични превключватели. Тази технология е критична за бъдещето на комуникационните мрежи.

Нейното изследване ще позволи пренасочването на сигнали да се извършва с по-висока скорост и по-нисък разход на енергия, което е основна цел в търсенето на по-висока ефективност, надеждност и нискоенергийни решения. Чрез задълбочено проучване на фотоанизотропните параметри на азобагрилата проектът ѝ цели да подпомогне създаването на по-надеждни и по-бързи оптични устройства.

Д-р Недева и битката срещу затлъстяването

Проектът на д-р Ивета Недева е фокусиран към изследване на чревния микробиом при затлъстяване и диабет - заболявания, които засягат значителна част от населението. Според международни изследвания българските деца са на пето място в Европа по затлъстяване, а възрастните - на шесто, като над 50% от населението има индекс на телесната маса над здравословния диапазон.

Проектът на д-р Недева изследва дали промени в микробиотата могат да служат като ранни биомаркери за риск от метаболитни нарушения. Тя проучва и дали модифицирането ѝ чрез хранене, пробиотици и пребиотици може да подпомогне персонализираната превенция. Това проучване има потенциал да постави основата на ново поколение прецизна медицина.

Д-р Тошкова - Разгадаване на имунитета на прилепите

Третата победителка, д-р Ния Тошкова, изследва имунологичните особености на прилепите. Тези животни са естествени носители на множество вируси, включително зоонозни инфекции, предавани от животни на хора.

Екипът ѝ разработва иновативен метод за анализ на антитела към близо 200 патогена в една проба. Това ще позволи създаването на детайлен имунологичен профил на прилепните популации в България. Изследването е от значение както за биомедицината - чрез разбирането на толерантността на прилепите към вируси, така и за опазването на дивата природа в контекста на концепцията "Единно здраве" (One Health).

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com