Мистериозни „зони на смъртта“ откриха в обичано от туристите море

Учени направиха смразяващо откритие в дълбините на Червено море.

Огромни солни басейни, които действат като естествени „зони на смъртта“ за морските организми, пише indiandefencereview.

Откритието, както е подчертано в проучване, публикувано в списание Nature Communications, предоставя ценна информация за историята на Земята и търсенето на живот отвъд нея.

Солените басейни, открити на дъното на Червено море, са смъртоносни за повечето морски създания,

които се обездвижват или умират в гъстата, наситена със сол вода.

Въпреки смъртоносния си характер тези басейни служат и като прозорец към далечното минало на Земята. Условията са подобни на тези, които може би са подпомогнали появата на ранен микробен живот на Земята преди милиарди години. Изолацията и изключителната дълбочина на тези басейни

ги правят идеални за изследване на това как животът може да се е появил в такава враждебна среда

и, както посочва професор Сам Пъркис от Университета в Маями, „ще послужат като ориентир за търсенето на живот в други „водни светове“ в нашата слънчева система и отвъд нея“.

Солените басейни на Червено море споделят характеристики с някои от най-обещаващите места за живот извън Земята,

като например ледените луни на Юпитер Европа и Енцелад на Сатурн.

Изучаването на саламура може да помогне на учените да разработят модели на извънземни среди, които биха могли да поддържат живот.

Такива среди биха могли да съществуват в подземните океани на луни като Европа или дори на далечни екзопланети в нашата галактика.

Както предполага Пъркис, изучаването на тези смъртоносни подводни екосистеми на Земята предоставя безценни улики за бъдещи търсения на живот извън нашата планета.

Тези водни басейни също демонстрират адаптивността на живота към екстремни условия. Чрез изучаване на уникалните организми, които оцеляват в тези водни басейни, учените могат да научат повече за устойчивостта на живота и неговия потенциал за оцеляване на други планети.

