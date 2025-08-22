НАСА определи кога ще изчезне животът на Земята

Земята, домът на милиарди видове и на човешката цивилизация, няма да бъде вечен пристан за сложния живот.

Ново изследване, публикувано в Nature Geoscience, сочи, че богатата на кислород атмосфера, която позволява да дишаме и поддържа цялата екосистема, ще се срине в рамките на следващия милиард години. Учените дори предупреждават, че първите признаци на спад може да настъпят още след 10 000 години – миг в геоложката история. Това обрича човечеството и повечето познати животински видове на неизбежен край, макар и далеч в бъдещето.

Ролята на Слънцето и химията на атмосферата

Изследването, ръководено от Казуми Озаки от университета Тохо, моделира връзката между яркостта на Слънцето и състава на земната атмосфера. С времето нашата звезда ще става все по-ярка и по-гореща, което ще ускори разпадането на въглеродния диоксид. Това ще обрече растенията, за които CO₂ е жизненоважен за фотосинтезата, и без тях ще изчезне най-големият източник на кислород на планетата. С рухването на растителния свят ще се стопи и озоновият слой, оставяйки Земята изложена на смъртоносна ултравиолетова радиация. В атмосферата ще се натрупва метан, а кислородът ще се срива до нива милион пъти по-ниски от днешните.

Планета без кислород и последствията за живота

В сценария, очертан от учените, Земята ще се върне към облика си отпреди милиарди години – свят, населен от анаеробни микроорганизми, които оцеляват без кислород. Хората, животните и растенията няма да могат да съществуват в тази токсична среда. „След Голямото деоксигениране атмосферата ще се характеризира с високи концентрации на метан, ниско съдържание на CO₂ и липса на озонов слой“, обяснява Казуми Озаки. Това означава, че планетата ще бъде ефективно задушена, превръщайки се отново в място, неподходящо за висши форми на живот.

Естествена еволюция, а не човешка вина

Изследователите подчертават, че този процес не е резултат от климатичните промени, причинени от човека, а част от естествения жизнен цикъл на планетата. Кристофър Райнхард от Технологичния институт на Джорджия посочва: „Животът на богатите на кислород атмосфери може да е по-кратък, отколкото смятахме преди.“ Това откритие е предупреждение, че обитаемите условия на планетите са временни и крехки. То ни показва, че макар хората да няма да съществуват след милиард години, нашият свят сам по себе си е подложен на неизбежни промени, предопределени от звездата, която му дава живот.

Какво означава това за търсенето на живот във Вселената

Последиците от изследването се простират далеч отвъд съдбата на Земята. Астрономите досега са приемали кислорода за основен знак за живот при търсенето на екзопланети. Новото проучване показва, че атмосферата може да съдържа кислород за ограничен период, преди да го загуби. Това означава, че откриването на кислород не гарантира дългосрочна обитаемост. Разбирането на бъдещата еволюция на Земята ще помогне на учените да бъдат по-прецизни в оценките си за потенциално обитаеми светове и да осъзнаят колко деликатен е балансът, който прави нашата планета дом за живот.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com