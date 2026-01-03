Век по-късно! Китайци доказаха, че Айнщайн греши

Изумително е, че докато ние, европейците, сме вперили очи в Украйна и Венецуела, отваряме все по-широко вратата на китайците да завземат научна и технологична територия.

Само преди век Европа е била люлката на научните гении, а в спорове и дискусии са се раждали откритията на века.

Днес обаче тяхното продължение излиза все по-често от новините на Азия, не на Европа.

Типичен пример е как учени от Китай за първи път реализираха експеримент, предложен от Алберт Айнщайн преди почти сто години, за да опровергаят един от ключовите принципи на квантовата механика – принципа на Нилс Бор за допълване.

Резултатите показаха, че Айнщайн отново греши: квантовите частици наистина не позволяват точно да се измерват допълващи свойства едновременно.

Това пише в списание Physical Review Letters (PRL).

Този принцип е в основата на квантовата физика и гласи, че частица не може едновременно да проявява напълно вълнови и корпускулярни свойства.

Около тази теза избухва прочутият спор между Айнщайн и Бор на Солвейския конгрес през 1927 г. След това Айнщайн предложи мисловен експеримент с двойна цепка, в който, според него, би било възможно едновременно да се установи през коя цепка е преминала частица и да се наблюдава интерференционен модел.

Бор възрази, че опитът за точно измерване на импулса на частица неизбежно ще доведе до несигурност в нейното положение и ще унищожи интерференцията.

Век по-късно китайски физици, водени от Пан Дзянвей, успяха да тестват този аргумент на практика и доказаха, че в спора е прав Бор.

