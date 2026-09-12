Век по-късно! Китайци доказаха, че Айнщайн греши
Нил Бор е бил прав за принципа на квантовата физика
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Нил Бор е бил прав за принципа на квантовата физика
Историята зад емблематичната снимка на бащата на модерната физика
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Българин е професорът, с когото свирят на цигулки
Πиcaнeтo нa cтpaницa cлeд cтpaницa, пoдгoтoвĸaтa нa дoĸлaди тoчнo пpeди дa изтeчe ĸpaйния cpoĸ зa тяx и бeзĸpaйните cлyжeбни cpeщи са пагубни
За нея спореха Айнщайн, Шрьодингер и Нилс Бор
Писмото ще бъде предложено след седмица в Ерусалим
Британската ученичка Никол Бар (12 г.), показа по-висок коефициент на интелигентност (IQ) от основателя на съвременната теория на физиката Алберт Айнщ...
Стотици жители на Лос Анджелис се маскирана като Алберт Айнщайн, за да подобрят рекорда на 319 "Айнщайновци", поставен през март от ученици в частно у...