За Гинес: Стотици се маскираха като Айнщайн в Лос Анджелис

Стотици жители на Лос Анджелис се маскирана като Алберт Айнщайн, за да подобрят рекорда на 319 "Айнщайновци", поставен през март от ученици в частно у...