Век по-късно! Китайци доказаха, че Айнщайн греши
Нил Бор е бил прав за принципа на квантовата физика
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Нил Бор е бил прав за принципа на квантовата физика
Тази сутринта екостанциите са измерили превишени концентрации на фини прахови частици в 12 града у нас, предаде NOVA
София. България е най-замърсената страна в Европа. Това припомня бТВ, цитирайки международна агенция, която отново насочва вниманието към резултатите...