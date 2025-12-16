Загадъчна комета разкрива тайни за междузвездното пространство

Междузвездната комета 3I/ATLAS, открита през юли 2025 г., се оказа една от най-необичайните комети, наблюдавани някога. Нейната кома съдържа големи количества въглероден диоксид, циановодород, метанол, а ранните наблюдения показаха и необичайно високи нива на никел и желязо, което подсказва „екстремен състав“.

През последните месеци кометата премина близо до Марс и Слънцето, като по време на перихелия бе временно скрита от земните обсерватории. След това учените отново насочиха телескопите си към нея, като рентгеновата обсерватория XMM-Newton регистрира взаимодействието на слънчевия вятър с кометната кома. Телескопът Gemini North откри зелен оттенък в кометата, сигнализиращ за образуване на двуатомен въглерод (C2) – явление, което е било почти невидимо преди перихелия.

Изследователите продължават да изучават странното поведение на кометата, като една от хипотезите е, че тя е богата на метали с криовулкани, а друга – че постепенно се трансформира в посткометен астероид. Въпреки всички аномалии, 3I/ATLAS се държи като истинска комета, само че от извън Слънчевата система, което я прави уникален обект за научни изследвания, съобщи Vesti.bg

