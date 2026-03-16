Ники Кънчев се видя в чудо в "Стани богат"

Водещият на "Стани богат" Ники Кънчев се видя в чудо по време на не чак толкова сложен въпрос, за да подскаже на юристката Радина Тодорова. Дамата с две висши образования дори не подозираше в производството на кой луксозен продукт България е сред водещите държави. Възможните отговори бяха зехтин, черен хайвер, яхти и диаманти.

Кънчев почти директно си каза, че тук не копаем диаманти, с което елиминира едната опция. Въпреки това Радина пожела жокер помощ от приятел. Нейният колега дойде от публиката до нея и след кратко умуване вдигна рамене и не й помогна.

Пред шашнатия поглед на водещия, Тодорова пожела да използва и последния си жокер 50:50, след като на предишен въпрос се бе допитала и до помощта на Ники Кънчев. Едва след като компютърът елиминира зехтинът и яхтите, участничката посочи верния отговор - черния отговор.

В крайна сметка мечтаещата да отиде в Тибет правистка със сигурност няма да успее да го направи, поне що се отнася до спечелите пари от телевизионния формат, тъй като си тръгна с едва 300 евро от играта. Радина се превърна в същински хит по време на излъчване на предаването, след като стотици коментари обсипаха онлайн пространството за нейните знания и подготовка, базирани на прокламираните две висши образования.

