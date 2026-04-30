Гледаме "Брулени хълмове" и с жестомимичен език

„Брулени хълмове“, филмът на Warner Bros. Pictures, ще направи своя глобален стрийминг дебют на 1 май (петък), ексклузивно в HBO Max. Телевизионната премиера по HBO е насрочена за 10 май, неделя, от 21:00 ч.

В HBO Max ще бъде достъпна и специална версия с американски жестов език (ASL), изпълнена от Лейла Ханауми („Барби (с ASL)“) и Джовани Маучере („Супермен (2025) (с ASL)“), под режисурата на Джъстин Джакерсън („То: Добре дошли в Дери (с ASL)“). Това е първото романтично заглавие в платформата, което се предлага с ASL версия, реализирана от двама изпълнители.

„Брулени хълмове“ на Емералд Фенел предлага смела и съвременна интерпретация на една от най-емблематичните любовни истории. Марго Роби влиза в ролята на Кати, а Джейкъб Елорди е Хийтклиф – забранената страст между тях прелива от романтична в опустошителна, в епичен разказ за любов, желание и лудост. В актьорския състав са още номинираната за „Оскар®“ Хонг Чау, Шазад Латиф, Алисън Оливър, носителят на BAFTA Мартин Клунс и Юън Мичъл.

Филмът е режисиран от Емералд Фенел по неин сценарий, вдъхновен от класическия роман „Брулени хълмове“ на Емили Бронте. Продуценти са Фенел, Джоузи Макнамара и Марго Роби, а изпълнителни продуценти – Том Акърли и Сара Дезмънд.

