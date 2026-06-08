Гала слезе от ефир! Причината

Любимата водеща на тв феновете Гала излезе в добре заслужена почивка и известно време няма да води "На кафе".

Това съобщи Георги Блажев в началото на днешното предаване, като той посрещна зрителите от екрана вместо популярната звезда.

Макар да не бяха разкрити подробности колко дълго ще продължи почивката ѝ, отсъствието на Гала веднага беше забелязано от редовните зрители на сутрешното шоу.

В последните години водещата традиционно си взема кратка лятна ваканция, през която мястото ѝ в студиото се заема от нейни колеги.

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