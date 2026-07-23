Светлана Гущерова ги отмъкна под носа на Християн в чужбина

Светският елит у нас е разтърсен от поредния епичен скандал около разпадащия се брак на Светлана и Християн Гущерови. Плеймейтката взе радикално решение и напусна страната. Тя отведе със себе си и четирите им общи деца. Те се настаниха в луксозна вила в слънчева Гърция.

Празен дом и бягство зад граница

Източници разкриват, че Светлана буквално е опразнила семейното жилище преди да си стегне куфарите. В момента тя се радва на гръцкото слънце в компанията на колежката си Златка Райкова. Близки до Християн Гущеров обаче са в тотален шок. В София вече ескалира сериозен въпрос: Как майката е успяла да изведе четирите непълнолетни деца извън граница без изричното нотариално съгласие на техния баща?

Наследниците на фамилия Гущерови

Всички четири деца на блондинката са от брака ѝ с милионерския наследник Християн Гущеров. В рамките на няколко години двамата станаха родители на Анелия-Добромира, Добромир, Кристиан-Валентин и Валентина.

Днес тези деца се оказват в центъра на жестока война между разделящите се родители.

Хроника на един предизвестен развод

Бракът на Светлана и Християн Гущерови се разпадна след поредица от скандали, публични обвинения в хазартна зависимост, сериозни финансови дългове и твърдения за физическо насилие. Предисторията включва разпродажба на семейно имущество и взаимни заплахи, превърнали раздялата в жестока война, в която децата се превърнаха в разменно средство.



