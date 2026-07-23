Разкриха тайната на принцесите от Златния век на Египет

Фараон Аменемхат II е един от владетелите на Египет, който олицетворява първия Златен век, когато държавата се превръща в супер икономическа сила. Прословутото съкровище от Тод, с четирите сандъци с несметни богатства, е едно от най-разглежданите артефакти в Лувъра.

Дъщерите на фараона, живял 18 века преди Христа, са най-голямата мистерия, която от години археолозите се опитват да разгадаят.

Независимо, че мумиите им са били намерени още преди 130 години в некропола в Дашур, те внезапно се загубват, а после изненадващо изскачат от едни сандъци в музея в Кайро преди 5 години.

Погребани са с кинжали, лъкове и боздугани, като досега се смяташе, че това са вещи на баща им, а златните момичета са били просто красиви обитателки на харема.

Ново разследване на египетските учени обаче обръща на 180 градуса представата за тях, а резултатите публикува списание Frontiers in Environmental Archaeology.

Оказва се, че принцесите на 12-тата династия са били жени с висок статус, активен начин на живот и дълбоко политическо влияние. Най-известните от тях са Ита, Кхемнет и Итаверет.

Чрез рентгенов анализ на костите и мускулните им връзки, учените установяват, че принцесите са притежавали изключителна физическа сила. Имали са силно развита горна част на тялото, съответстваща на професионални стрелци.

Следите по скелетите им показват, че те са тренирали лов и стрелба и са водили активен, наподобяващ войнски живот.

"Открихме, че тези индивиди имат изразено развитие на горните крайници, което корелира с повтарящи се, високоинтензивни действия като дърпане на тетивата на лък или държане на оръжие, доказвайки, че тези действия са били осъществявани през целия им живот," обясни водещият автор на изследването Зейнаб Хашеш.

"Това директно обяснява наличието на лъкове, стрели и боздугани в женските гробници. Те не са просто символични дарове, а инструменти, които активно са използвали", добавя той.

Най-интересен е кинжалът на принцеса Ита, съхраняван в Египетския музей в Кайро, доказателство за завидните умения, които тя е имала.

Въпреки спортно-военизирания си профил, принцесите са притежавали и едни от най-красивите златни украшения в Древен Египет - златни диадеми с инкрустирани лотосови цветове.

Любопитен исторически факт е, че управлението на 12-та династия завършва с принцеса Собекнеферу, която е дъщеря на Аменемхат III) и тя става първата исторически потвърдена жена, управлявала Египет като пълноправен фараон.