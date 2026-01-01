Разкриха тайната на принцесите от Златния век на Египет
Дъщери са на фараонът, известен с неземното съкровище от Тод
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Дъщери са на фараонът, известен с неземното съкровище от Тод
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Шармантната дама си навлече одумките на всички
Учените изследват 2600-годишна лаборатория за балсамиране
Това е като машина на времето, казва Джоан Флечър, археолог от университета в Йорк
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Посетителите ще могат да видят останките на едни от най-могъщите древни владетели, които бяха пренесени с впечатляващ парад от Египетския музей
Местят Рамзес Втори и Хатшеспут
Уникалните находки са намерени край некропола Сакара
Лима. Археолози в Перу са открили две мумии на повече от 1000 години в древен религиозен комплекс в предградие на столицата Лима. Вероятно намерените...