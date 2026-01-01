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Намериха древни мумии в Перу

Намериха древни мумии в Перу

Лима. Археолози в Перу са открили две мумии на повече от 1000 години в древен религиозен комплекс в предградие на столицата Лима. Вероятно намерените...

25 октомври | 12:30
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