Всичко за Фараон

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Фараон налива 16 млн. в Катунци

Фараон налива 16 млн. в Катунци

Местните лозари посрещат египтянина с ВИП колекция вино Фараоните. Все по-често жителите на санданското село Катунци са наричани така от хора от друг...

21 октомври | 6:00
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Лувърът ни праща фараон

Лувърът ни праща фараон

Легендарното съкровище Боскореале ще блести в София Статуя на фараон, египетска мумия и прочутото съкровище Боскореале от Помпей идват в България дог...

13 декември | 7:20
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