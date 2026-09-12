Разкриха тайната на принцесите от Златния век на Египет
Дъщери са на фараонът, известен с неземното съкровище от Тод
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Дъщери са на фараонът, известен с неземното съкровище от Тод
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Taa II Секененра се разбунтувал срещу хиксосите, които искали да унищожат свещен басейн в Тива
Продажбата предизвика спор между аукционната къща Кристис и египетското правителство
Местните лозари посрещат египтянина с ВИП колекция вино Фараоните. Все по-често жителите на санданското село Катунци са наричани така от хора от друг...
Откритото газово находище в Египет може да намали зависимостта на ЕС от руски газ Италианската петролна компания Eni откри ново находище на природен...
Легендарното съкровище Боскореале ще блести в София Статуя на фараон, египетска мумия и прочутото съкровище Боскореале от Помпей идват в България дог...
Тел Хацор. Археолози в Израел откриха фрагмент от древен сфинкс, принадлежащ на египетски фараон от епохата на пирамидите, живял преди повече от 4000...