Ралица Паскалева призна за "Игри на волята"! Напуска ли Нова тв?

Ралица Паскалева призна за раздялата с "Игри на волята" и какво следва оттук нататък.

"Решението да не бъда част от "Игри на волята" е изцяло мое. Няма да влизам в детайли. С Нова телевизия имаме страхотни, грандиозни творчески проекти, за които хората съвсем скоро ще разберат", каза актрисата в "На кафе", с което и стана ясно, че работат ѝ в NOVA продължава и в бъдеще.

Тя призна, че напрежението в новите ѝ ангажименти е съвсем различно от всичко, което е правила досега.

„В "Игрите" бях в роля. Но оттук нататък новосформираният тандем да му мисли. Ще им стискаме палци и ще сме пред екраните“, добави тя с усмивка.

На въпрос на Кристина Патрашкова за какво не ѝ достига воля в живота, Паскалева отговори, че рядко се отказва от целите си.

„Имам доста силна воля. Ако си наумя нещо да свърша, полагам всички усилия да го направя“, заяви актрисата.

Ралица призна още, че след шест последователни сезона в „Игри на волята“ за първи път от години ще има свободно лято.

„В "Игрите" изкарах шест сезона. Това ще ми бъде първото лято от доста време насам. Близките ми много се вълнуват от този факт“, сподели тя.

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