Разкрити са тайните на кралските барбекюта: Какви ги вършеха семейство Уиндзор в Балморал?

Лятото в Балморал не е било само лов, риболов и протоколни разходки. Кралското семейство е имало и доста по-земна традиция – барбекюта на открито, разкрива бившият кралски готвач Дарън Макгрейди.

Макгрейди е работил 15 години за покойната кралица Елизабет II и останалите членове на кралското семейство. Той познава отблизо летните престои на Уиндзорите в шотландския замък Балморал, където семейството традиционно прекарвало част от лятото.

Принц Филип – крал на скарата

Съпругът на Елизабет II, покойният принц Филип, бил истински ентусиаст в кухнята и особено обичал да готви на открито.

„Той обичаше да готви и се интересуваше от храната и рецептите“, разказва Макгрейди.

Филип дори обичал сам да проверява какво има в градината на имението и да мисли как местните продукти могат да бъдат включени в менюто.

Основното ястие често било негова задача.

Принцеса Ан също запретвала ръкави

Принц Филип обаче не бил единственият член на фамилията, който се включвал в приготовленията.

Принцеса Ан също слизала в кухнята и питала как може да помогне.

„Аз съм отговорна за първото ястие тази вечер, какво мога да взема?“, спомня си Макгрейди думите ѝ.

А когато ставало дума за десерт, принц Едуард явно имал съвсем ясни предпочитания.

Той обичал палачинки с малини или ягоди от градината и сладолед.

Балморал – кралското убежище

Балморал е свързан с летните традиции на британското кралско семейство още от времето на кралица Виктория. Съпругът ѝ принц Албърт купува замъка и околните близо 7000 акра през 1845 г.

Сред кралските особи обаче не всички били еднакво запалени по живота сред природата.

Според Макгрейди принцеса Даяна не се чувствала особено добре с типичните за Балморал занимания на фамилията. Тя не обичала да язди коне заради падане в детството си.

Въпреки това Даяна самата е оставила различно впечатление за престоя си там. В писмо до приятелка, написано по време на пътуването ѝ с Чарлз, тя признава:

„Обожавам да съм навън по цял ден и мразя Лондон!“

Уилям и Кейт също имат специална връзка с Балморал

Принц Уилям също пази топли спомени от имението. Той и Кейт Мидълтън дори използвали Балморал като убежище в началото на връзката си, за да се скрият от папараците.

По-късно кралица Елизабет, кралицата майка, подарила на Уилям собствена уединена къща в имението.

Самият Уилям определя Шотландия като място, с което семейството му има „дълбоки връзки“, и признава, че именно там е прекарал едни от най-хубавите моменти от детството си.

Днес Балморал продължава да бъде едно от любимите места на кралското семейство.