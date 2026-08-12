Изключителна находка в Турция на хиляди години разкрива за живота край Черно море

Археолози попаднаха на изключителна находка в пещерата Коскарлъ, разположена в долината Сьогютлю край Трабзон, Турция.

Проучванията, водени от Трабзонския музей и Техническия университет „Карадениз“, разкриха първите преки доказателства за епипалеолитно присъствие в този регион, датирани между 12 900 и 12 000 г. пр. Хр.

В добре запазен пласт с дебелина до 40 см са намерени следи от огнище, каменни оръдия на труда (остриета и стъргалки от кремък и обсидиан), както и лични украшения - сред които пробит животински зъб и обработен еленов рог.

Находките показват сходство с артефакти от Кавказ и Леванта, което загатва за развити търговски и културни връзки между праисторическите общности.

Откритието е ключово, тъй като измества фокуса на проучванията от Южна Анатолия към Черноморския регион.