Илон Мъск попита колко струва Великобритания

Изненадващо абсурден въпрос, зададе най-богатият човек на света Илон Мъск в свой пост, което разпали бурна дискусия в западните потребители.

Той попита колко ще струва закупуването на Великобритания. Въпросът остави под статия на сатиричния портал Babylon Bee, в която се пише, че Мъск е купил Великобритания, за да възстанови свободата на словото там.

Авторите на изданието отбелязват, че бизнесменът е платил за страната впечатляваща сума, която да помогне разпространението на мемета.

"Колко струва?" – написа светкавично Мъск в отговор на публикацията, в социалната мрежа Х.

Потребителите в интернет обаче се притесниха, че това може да не е шега, защото си припомниха аналогичен случай.

През 2017 г, когато някой на шега му предложи да купи Twitter, а Мъск отговори по абсолютно същия начин: "Колко струва?".

Няколко години по-късно той действително придоби платформата за 44 милиарда долар.

Разбира се, покупката на суверенна държава е невъзможна. Подмятането на Мъск е част от неговите хапливи коментари в последно време по адрес на британското правителство и законите за свобода на словото в страна.