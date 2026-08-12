Принцът, който хвана мотиката: 18-годишният Джеймс работи като фермер

18-годишният Джеймс, граф на Уесекс и най-малкият внук на покойната кралица Елизабет II, изненадващо прекара лятото не в кралски дворци, а зад волана на трактор.

Синът на принц Едуард и Софи е бил забелязан да работи като фермерски помощник в имението Сандрингам, една от любимите кралски резиденции във Великобритания.

Младият аристократ не се притеснявал да си изцапа ръцете, като освен че управлявал трактори, помагал и в ежедневната работа във фермата.

„Всички са свикнали да виждат Джеймс елегантно облечен със семейството си на официални събития по Коледа и Великден, така че трябваше да погледна два пъти“, разказва служител на имението пред The Sun.

По думите му, макар Джеймс да е племенник на краля, „той с удоволствие си цапа ръцете и се включва в работата“.

Очевидно любовта към селския живот е семейна черта. Крал Чарлз III е известен със страстта си към природата и земеделието и според публикацията е особено горд, че по-младите членове на семейството споделят интереса му.

Джеймс избра живот извън кралския двор

Джеймс и по-голямата му сестра Луиз са сред младите членове на кралското семейство, които не използват титлата HRH („Негово/Нейно кралско височество“), въпреки че имат право на нея след навършване на 18 години.

Изборът е свързан и с желанието на родителите им да ги подготвят за живот, в който ще трябва да работят, вместо да разчитат на кралския си произход.

„Опитваме се да ги възпитаме с разбирането, че най-вероятно ще трябва да работят за прехраната си“, казва Софи още през 2020 г. И Джеймс явно вече е започнал.