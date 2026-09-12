Принцът, който хвана мотиката: 18-годишният Джеймс работи като фермер
Най-малкият внук на кралица Елизабет II изненада всички с необичайна лятна работа
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Най-малкият внук на кралица Елизабет II изненада всички с необичайна лятна работа
Веселието продължи и на следващия ден
Разговор с популярното лице от родния шоубизнес, който отглежда какао в България и произвежда натурална козметика и чай
"Щастливецът" даже не получил обезщетение от властите
Обвиняемият е управител на дружество, което е получило финансиране от ЕС
След като е открил гробницата веднага се е свързал с директора на музея
Христо Кумчев вече 30 години се занимава със земеделие
Четворно убийство хвърли в ужас страната на изгряващото слънце
Проверавят дали фермерът Димитракис Пирилис не е прегазил крадеца два пъти
Ромът влязъл в нивата му да краде люцерна
Опитват се за източват пари от ЕС с отглеждане на зайци и пъдпъдъци Срок от 9 до 12 месеца вече имат стопаните, за да започнат реализирането на догов...
42-годишен мъж от Разград бе отвлечен от бивш работодател, за да „доработи" дължима ангария. Инцидентът се разиграл в понеделник вечерта в кубратск...
Петричкото село Старчево не дава своите пасища и мери на фермер от Петрич. Местните хора започват съдебна битка, за да запазят земите за местните живо...
След местните избори на 25 октомври жители на петричкото село Старчево искат още един вот. Става въпрос за организиране на референдум срещу фермер. Пр...
Животновъдът обвинява контрольорите от Разград, че незаконно спират продажбата на млякото му Фермер от исперихското село Печеница докара цистерна ,...
Фермер от Казанлъшко застреля бик, за да опази живота си, предаде БГНЕС. Около 14.30 ч. днес във фермата на Кънчо Кутев в с. Шипка навлязло немаркира...
От вчера Румен Пенев е зад решетките в Ловеч За да лежи по-малко, може да гледа домати и крави или да прави мебели Две седмици. Точно толкова време...
Месец време дадоха на правителството фермерите от цялата страна, за да се намерят адекватни решения по 8 техни искания, сред които основното е регулир...
Бик, който прободе с рогата си син на фермер, отърва кожата. Фермерът Илия Какаров реши да не убива добичето, въпреки че животното прати 22-годишния м...
Най-висок доход в Добрич за миналата година в размер на 3 млн. лв. е декларирал земеделски производител, показват обработените досега данъчни декларац...