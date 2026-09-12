Всичко за Фермер

Следете всички новини, анализи и коментари за Фермер. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Регионални Общество
Село иска референдум

Село иска референдум

След местните избори на 25 октомври жители на петричкото село Старчево искат още един вот. Става въпрос за организиране на референдум срещу фермер. Пр...

24 ноември | 8:59
0 коментара
3256