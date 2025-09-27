Известен фермер вдигна тежка сватба

Кресна бе разтърсена от тежка сватба.

Известният фермер Георги Угринов Джинсо омъжи своята дъщеря Илиана за чаровния Мартин Станоев. Празникът се състоя в ресторант „Пирин“ и събра около 200 души, които се веселиха до сутринта.

Кумове на младоженците бяха Мария и Здравко Митеви от Благоевград. Сватбата премина изцяло по старите български традиции и обичаи с много музика, танци и народни песни.

Веселието продължи и на следващия ден, когато приятелите на младото семейство организираха обичая „деверите“. Маскирани, с много настроение и закачки, те нахлуха в дома на булката, за да „откраднат“ чеиза ѝ – един от най-забавните и чакани моменти в традиционната сватба.

Семейство Станоеви започнаха брачния си живот с пищен празник, който дълго ще се помни в Кресна, съобщава Pirinsko.com.

Снимка Pirinsko.com.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com