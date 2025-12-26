Първи подробности за намеренето тяло в центъра на Пловдив. Той е...

Стана ясно кой е човекът, намерен в центъра на Пловдив.

58-годишен художник е човекът, който беше открит по-рано днес. Това съобщава TrafficNews.

Става дума за добре познат в района творец, който често е бил забелязван около мястото, където е намерен починал.

Тялото бе открито на ул. „Капитан Райчо“, в близост до търговски център, след сигнал, подаден от екип на Спешна помощ. Първоначално самоличността му не беше установена, тъй като мъжът не е носел документи.

По информация от полицията по тялото на 58-годишния мъж не са открити следи от насилие. Работи се по версия за внезапна смърт, като точната причина ще бъде установена след съдебномедицинска експертиза.

Районът временно беше отцепен от органите на реда. Разследването по случая продължава.

