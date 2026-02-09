Община Казанлък ще придобие безвъзмездно общежитие за социални и образователни нужди

Общинският съвет на Казанлък даде съгласие за безвъзмездно придобиване от държавата на сграда – общежитие, находяща се в гр. Казанлък, ул. „Цар Борис“ № 2, която да премине в собственост на Община Казанлък.



С 26 гласа “За” и 1 “Въздържал се” решението бе взето въз основа на доклад на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова и е мотивирано от необходимостта от осигуряване на подходящи условия за настаняване на ученици, студенти и преподаватели, които ежедневно пътуват от отдалечени населени места, както и от липсата на достатъчен общински жилищен фонд за социални и образователни нужди.



Сградата е държавна публична собственост с идентификатор 35167.506.3285.21 и представлява пететажно общежитие със застроена площ от 967 кв. м. След извършен анализ е установено, че имотът е в подходящо местоположение и функционално състояние за бъдещо социализиране и адаптиране за обществено значими дейности.



В мотивите към доклада се посочва, че безвъзмездното придобиване на имота ще позволи на Община Казанлък да кандидатства с проектно предложение по програма „Развитие на регионите 2020–2027“, насочена към обновяване и развитие на социалната и публичната инфраструктура. Реализацията на подобен проект ще допринесе за подобряване на жизнената среда и за по-добър достъп до социални услуги.



С решението си Общинският съвет даде съгласие за придобиване на правото на собственост върху сградата, чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата в полза на Община Казанлък, както и овласти кмета на общината да извърши всички необходими действия по изпълнение на решението. Допуснато е и предварително изпълнение, с цел ускоряване на процедурата и своевременно стартиране на подготвителните дейности.





