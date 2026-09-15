Кървава драма в Угърчин: Трима загинали, сред тях 15-годишно момиче
Трагедията станала в общежитие
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Трагедията станала в общежитие
Сградата е държавна публична собственост
Ако има повишаване на таксите за наем в обновените общежития, то ще е незначително
Новото общежитие от открит тип е с капацитет до 130 лишени от свобода
Строител на новото бижу е Хидрострой
Тепърва предстои да бъде извършена аутопсия и ще бъдат установени детайли за настъпилата смърт
Няма пострадали
Той вече има пасаван, издаден от австралийското посолство
Двамата граждани на Молдова са избягали от затворническо общежитие в Стара Загора
Moлдoвcĸитe гpaждaни са били нacтaнeни в старозагорското oбщeжитиe нa 14 aвгycт и до дни е тpябвaло дa пoлyчaт пpeвoдни пиcмa зa пpeвeждaнeтo им в Coф...
В оборудваните апартаменти щели да бъдат настанени хора от уязвими малцинствени и социално слаби групи - бездомни, родители с деца с увреждания, самот...
Често младежите търсят тавански стаи, които са пригодени за живеене Наемите скочиха преди началото на новата академична учебна година в градовете с у...
Пожар изпепели общежитие на частно училище в северната част на Тайланд. Световните медии съобщават за най-малко 17 загинали- на възраст между 5 и 12 г...
Десетки хора чакат на опашка, за да платят таксите си за общежитие. Причината за чакането според повечето хора е лошата организация, информира Нова ТВ...
Най-голямото учебно заведение в страната извън столицата-Пловдивският университет, има студентски общежития, предаде БГНЕС. Това се случва първи път...
Двама пандизчии избягаха от затворническото общежитие "Житарово", което се намира край бургаския квартал Ветрен. В около 14 часа в сряда 23-годишният...
Великотърновският университет е първият в Югоизточна Европа с виртуална карта в Гугъл Велико Търново. Виртуална разходка по коридорите и залите за ле...
Бургас. Затворник е избягал от общежитие от открит тип, което се води към затвора в Бургас. Това съобщи бТВ. Инцидентът е станал снощи в общежитието...
Благоевград. Десетима души, младежи и девойки, се млатиха до Първо студентско общежитие на Югозападния университет „Неофит Рилски" в Благоевград. ...
Лондон. Бедните студенти на Острова ще се настаняват в общежития срещу по-нисък наем. Много от кампусите в Англия свалят цените за млади хора, чийто г...