Кървава драма в Угърчин: Трима загинали, сред тях 15-годишно момиче

Трима души са загубили живота си след трагичен инцидент в общежитие в Угърчин, съобщава NOVA, позовавайки се на свои източници. Сигналът за случилото се е подаден през нощта на телефон 112.

По първоначална информация жертвите са две жени и един мъж. Данните сочат, че трагедията е започнала след конфликт между няколко души, намиращи се в сградата.

Според предварителната информация спорът е бил свързан с лични отношения и любовен триъгълник. В разгара на скандала мъж с криминално минало е нападнал с нож пълнолетна жена и мъж, които са били на място. Двамата са починали вследствие на нанесените им наранявания.

Свидетел на случилото се е станало 15-годишно момиче. По данни от разследването, след като е видяло нападението, то е скочило от тераса на сградата. Към момента информацията сочи, че момичето не е било обект на насилие, а е починало вследствие на тежките травми от падането. Според източници то е страдало от епилепсия.

След сигнала на място незабавно са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Заподозреният за нападението е задържан и с него се извършват процесуално-следствени действия.

По информация на NOVA общежитието се използва за настаняване на хора в затруднено социално положение. Разследването продължава, като тепърва ще се изясняват точните взаимоотношения между участниците в трагичния инцидент и всички обстоятелства около случая.

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